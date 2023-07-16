شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة ملك الدراما.. يوسف شعبان بديلا لـ محمد وفيق فى "ضمير أبلة حكمت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ضمير أبلة حكمت" واحد من الأعمال الدرامية المصرية التى تسكن فى وجداننا وذكرياتنا بقصته وشخوصه، خاصة أنه يضم عمالقة الفن المصرى وكان شاهدا على بدايات نجوم كبار يتصدرون الشاشات الآن، وفى 19 أبريل من عام 1990 نشرت جريدة الأخبار، خبرا صحفيا حول استئناف تصوير مسلسل "ضمير أبلة حكمت" وفى متنه نكتشف أن الفنان محمد وفيق أول من لعب دور "فهمى المهندس" وذلك قبل أن يذهب الدور إلى النجم يوسف شعبان .

المسلسل من بطولة فاتن حمامة ويوسف شعبان وجميل راتب وأحمد مظهر وسميرة عبد العزيز وصابرين ونشوى مصطفى، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إنعام محمد على.

وتدور أحداث المسلسل حول حكمت ناظرة مدرسة البنات، والتى تحاول تحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية على مدارس الإسكندرية كافة، ولكنها تواجه عقبات كثيرة داخل المدرسة وخارجها، بالإضافة إلى مشاكلها الشخصية والتى تسعى لحلها.

المخرجة إنعام محمد على كانت من أوائل المخرجات فى الدراما المصرية، حيث قالت:" سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت تتصل بى بعد كل عمل فنى أخرجه، وتثنى عليه، فشعرت برغبة خفية فى العمل التليفزيونى، لاسيما أن الجمهور اتجه للتليفزيون والسينما كانت فى كبوة: .

وأضافت:" عرضت عليها سيناريو فيلم، وقلت لها إنها تصلح جدا للدور، فأرسلته لها، ولكنها رفضت لأنها كانت تفكر فى مسلسل يحمل قضية تربوية أو تعليمية، فقلت لها إننى لدى المؤلف الذى من الممكن أن يقدم شيء جيد، وبالفعل ذهبت لأسامة أنور عكاشة، وأبلغته بقرار فاتن حمامة" .