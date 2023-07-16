شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "وش في وش" 16 أغسطس في دور العرض السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سينرجى فيلمز عن طرح فيلم "وش في وش" بطولة النجمان محمد ممدوح وأمينة خليل يوم 16 أغسطس المقبل، في جميع السينمات، حيث بعد الفيلم من الأفلام الجيدة التي تناقش أزمات الأسر والاجتماعيات وعلاقة الزوج بالزوجة وخلافه، والفيلم من إخراج وليد الحلفاوى .

وعلقت الصفحة الرسمية لشركة سينرجى للعمل قائلة: "الحب باين في عينهم والحكاية ما بينهم كانت تمام لغاية ما العيلة كلها بدأت تتدخل، استنوهم كلهم وش في وش عشان تعرفوا اللي حصل معاهم، في جميع دور العرض بمصر من 16 أغسطس وكل الدول العربية من 17 أغسطس".

فيلم "وش في وش"، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد أن جمعهما مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122" وفيلم "الخلية".

العمل بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.