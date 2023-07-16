حفل ترافيس سكوت| شروط صارمة للحضور ورفع شعار للكبار فقط

ياسر رشاد - القاهرة - لازال حفل ترافيس سكوت يلقي بظلاله المريبة على رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ويشغل منصات الحديث عليها، في ظل موجات الغضب والرفض التي طالت إقامة الحفل في مصر.

وبالرغم من صيحات رفض حفل ترافيس سكوت، تم نفاد التذاكر خلال ساعتين فقط من طرحها عبر الموقع الإليكتروني بها والتي تراوحت أسعارها بين 4000 و 6500 جنيهًا.

وشهد حفل ترافيس سكوت بقائمة من الممنوعات ويجب تنفيذها قبل الدخلو للحفل، بدايةً من منع دخول من هم دون الـ 16 عامًا.

بجانب منع الخروج أثناء الحفل، وغير مسموح بدخول الكاميرات والحقائب الضخمة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 28 من يوليو تحت سفح الأهرامات في زيارته الغنائية الأولى لمصر.

وجاءت المطالبات بإلغاء حفل ترافيس سكوت بسبب الظروف المريبة التي تحدث غالبًا في حفلاته خارجيًا بجانب دعمه للماسونية والتي لها صلة اعتقادية وثيقة بالإهرامات مكان الحفل حيث يعقتدون بأنها محور الكون.

ترافيس سكوت هو مغني الراب والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي، ولد باسم جاك وبستر، واكتسب الأضواء في عام 2012 عندما وقع أول صفقة تسمية رئيسية له مع Epic Records.

ولد ترافيس سكوت باسم جاك وبستر في 30 إبريل 1992 في هيوستن، تكساس، قضى معظم سنوات

نموه المبكرة في مدينة ميسوري مع جدته، بعد ذلك انتقل إلى الضواحي ليكون مع والده.

درس في مدرسة خاصة قبل التسجيل في مدرسة إلكينز الثانوية، تخرج من نفسه في عام 2007، وبعد ذلك حصل على قبول في جامعة تكساس في سان أنطونيو، ومع ذلك في سنته الثانية، ترك سكوت الكلية لمتابعة مهنة في الموسيقى؛ بسبب غضبه، توقف والديه عن دعمه ماليًا.

ولم تكن تلك الزيارة العربية الأولى لترافيس سكوت، إذ أحيا حفلًا غنائيًا في السعودية، خلال فبراير الماضي ضمن موسم الحفلات الشتوية هناك، وشهد حضور كامل العدد خصوصًا أنها زيارته الأولى للمملكة.