شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ينعى روسيا عضو بفرقته الموسيقية: أخويا وقصة كفاح معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب سعد الصغير، وفاة عضو بفرقته الموسيقية، اليوم الأحد عبر حسابه على فيس بوك، وكتب سعد، قائلا: "إنا الله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا روسيا.. يا ريت كل حد عندي يدعي له، محمود روسيا ابني وصاحبي وأخويا وقصه كفاح معايا، أنا ومحمد أخويا، الله يرحمهم يا رب.. يا غالي في الجنة.. ياحبيبي هتوحشني يا روسيا.. ربنا يرحمك يا غالي يا رب".



سعد الصغير

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية" هنروح المولد 2" على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض".

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.