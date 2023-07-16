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رانيا محمود ياسين تهنئ ابنها عمر على فيلم "حجر إيجابى": ربنا يوفقك حبيبى

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القاهرة - سامية سيد - هنأت رانيا محمود ياسين، ابنها عمر على، مشاركته في الفيلم الروائى " حجر إيجابى"، ونشرت صور عبر حسابها على فيس بوك مع عائلتها، وكتبت على الصور، قائلة: "كان يوم جميل الف مبروك  يا عمر يا حبيبي ربنا يوفقك عرض خاص فيلم  حجر ايجابي   تأليف عمر محمد رياض وإخراج  علي الشريبني".

الفيلم الروائي "حجر إيجابي" بطولة محمد رياض وعصام شاهين وعمر رياض وإخراج على الشربيني وتأليف عمر رياض.

 وتدور أحداث فيلم "حجر إيجابي" حول تحول مقابلة صداقة طويلة بين الدكتور مراد والطبيب إلي جلسة علاج في نفس الوقت، يكتشف حمزة سبب مرض صديقة مراد ويبدأ في أول رحلة له من العلاج بعد علمه بإصابته بمرض النكران أو نكرانه لوفاة ابنه ويكتشف حمزة ان هناك خيوط وثلاثة أشخاص مهمه أدت إلي علاج وتحسن حالة صديقة النفسية من رغم أنها كانت في فترة زمنية صعبة علي الشعب المصري.

يعرض نادى السينما المستقلة الفيلم الروائي "حجر إيجابي" بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

 

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رانيا ياسين
رانيا ياسين

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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