شكرا لقرائتكم خبر عن "البنادرة" تحتفى بالعيد الـ 80 بين مصر وروسيا بالأغاني الشعبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت فرقة البنادرة بالعيد الـ 80 علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا بتقديم احتفالية غنائية خلال أمسية فنية رائعة علي مسرح تشايكوفسكي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، حيث رحب مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بعودة البنادرة للمسرح الروسي مؤكدا ان الموسيقي والتراث الغنائي الشعبي احدى ادوات القوى الناعمة في التواصل بين الثقافتين.

وتحدث شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية عن تاريخ البنادرة منذ قام الفنان والمطرب والملحن محمد عزت بتأسيسها عام 1999 والتي اصبحت احدى الكيانات الموسيقية المعنية بالتراث الغنائي الشعبي، وان عزت تميز بالبحث عن التراث في نجوع وقرى مصر وقدم العديد من الاصوات الشابة.

وقدمت البنادرة مجموعة من الاغنيات المصرية الاصيلة ذات الطابع الشعبي والوطني مثل بنت السلطان , واغنية العروسة من كلمات الشاعر فؤاد حداد، ويامصراوية من كلمات شوقي حجاب، وأغنية حذر فزر من كلمات صلاح جاهين، بالاضافة إلي الأغاني الجماعية قدمت البنادرة صوليست لأصوات متميزة مثل المطربة وعد حسين التي وصفها عزت بأيقونة الفرقة.

وأيضا الأصوات الشابة دينا زناتي، وكنزي حافظ، وسيف وائل، وصاحبهم علي العزف الموزع الموسيقي محمد حزين علي الجيتار وداليا حافظ علي العود، ومصطفى معتز بيزجيتار، وسيف وائل كيبورد، ومصطفى كرم عازف رق، وأحمد على عازف ايقاع بقيادة المايسترو محمد عزت بصوته الجميل والحانه الرائعة.

وفي الختام قدم مراد جاتين الشكر لفرقة البنادرة علي مستواها الفني العالي مؤكداً أن مسرح المركز الثقافي الروسي ينتظرهم دائما لتقديم عروضهم الغنائية .