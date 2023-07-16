شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تدخل قصة حب جديدة مع لاعب كرة سلة يصغرها بـ 13 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية شاكيرا لن تظل سينجل لفترة طويلة، منذ انفصالها عن زوجها بيكيه، حيث انتشرت تقارير مؤخراً حول ارتباطها بقصة حب مع نجم الدوري الاميركي للمحترفين جيمي بتلر، والذى يصغرها بـ 13 عام.

وذلك بعد تداول تقارير أخرى بشأن ارتباطها بلاعب الفورميلا 1 لوميس هاميلتون، إلا أن التقرير الأخير لموقع الديلى ميل أكد أنها بالفعل حالياً تواعد لاعب كرة السلة بتلر.



بتلر

وعلى جانب آخر، يخطط اللاعب الإسبانى السابق جيرارد بيكيه، وحبيبته كلارا شيا للزواج بعد مرور عام على علاقتهما العاطفية، فى أعقاب انفصال الأول عن شريكته النجمة الكولومبية شاكيرا، وحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانية، إنّ الثنائى اتخذا هذا القرار وسيعلنان فى الأيام القليلة المقبلة خبر خطوبتهما رسميا ثم زفافهما.

وتحدث مصدر مقرب منهما: "سيتزوج جيرارد بيكيه وكلارا شيا... اتخذ لاعب كرة القدم السابق وصديقته هذا القرار المهم للغاية"، وأضاف: "لقد خططا أيضا لنشر الأخبار السارة على الملأ.