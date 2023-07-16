شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الناقد السينمائي الكبير ديريك مالكولم عن عمر 91 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سارة جريستوود، زوجة الناقد السينمائي البريطاني الكبير ديريك مالكولم، عن وفاته متأثراً بفشل فى القلب والرئة داخل منزله فى ديل بجنوب شرق إنجلترا، حسبما أكد موقع deadline.

وعمل الناقد السينمائي البريطاني الكبير ديريك مالكولم فى صحيفة الجارديان لأكثر من 25 عامًا، وكان وجهًا مألوفًا في مهرجانات الأفلام حول العالم طوال ذلك الوقت.

انضم الناقد السينمائي البريطاني الكبير ديريك مالكولم إلى The Guardian في أوائل السبعينيات وعمل بها بصفته ناقدًا سينمائيًا رئيسيًا حتى عام 1999 .

وكان الناقد السينمائي البريطاني الكبير ديريك مالكولم نشر مذكرات شخصية له في عام 2003 ، بعنوان "أسرار العائلة" ، حيث سرد خلفيته العائلية ، بما في ذلك قيام والده بقتل عشيق والدته بالرصاص.

عمل الناقد السينمائي البريطاني الكبير ديريك مالكولم في الإدارة الفنية لمهرجان لندن السينمائي وتم الاحتفال بعيد ميلاده التسعين العام الماضي في احتفال كبير في معهد الفيلم البريطاني.