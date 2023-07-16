موعد طرح أولي أغاني لطيفة الصيفية "طب أهو"

ياسر رشاد - القاهرة - تطرح النجمة لطيفة عدد من الأغنيات المنفردة خلال موسم صيف 2023 وذلك ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.

حيث تطرح لطيفة أولى أغنياتها في صيف 2023 يوم الأربعاء المقبل، بعنوان “طب أهو” وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

طرحت النجمة لطيفة برومو تشويقي لأغنيتها الجديدة، والتي تستعد لطرحها خلال الساعات القليلة القادمة بطريقة الفيديو كليب، وظهرت لطيفة في البرومو، بمشاعر زوجة غاضبة ومنفعلة من زوجها، ثم تركته وخرجت لتركب سيارتها برفقة زملائها.

وانتهت لطيفة مؤخرا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحهما تباعا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، وتطرح أغاني الألبوم تباعا خلال فترة الصيف، ومن أبرز المفاجئات التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات القادمة، انتهائها من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.



وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، أنها اختارت أغاني جديدة تتناسب مع موسم الصيف، وترضي كافة الأذواق الموسيقية، مؤكدة أن الألبوم الجديد يحمل الكثير من المفاجئات لجمهورها،



كما نشرت البرومو وعلقت عليه قائلة: "حبايبي أنا في عربيتي وطالعة على الساحل، وده أول برومو من أغاني الألبوم بتمنى من قلبي إنه يعجبكم وتفرحوا بكل أغانيه".

كانت لطيفة قد تصدرت مؤخرا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة "cbc"، ما يزيد عن 40 مليون مشاهدة، عبر كافة وسائط التواصل الاجتماعي منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد عن 3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيس بوك وانستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.

وأطلق جمهور لطيفة، هاشتاج عبر تويتر يطالبون بعمل مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها لطيفة في الكليب، وأعادت ارتدائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ويحمل الهاشتاج عنوان مزاد بدلة لطيفة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة، على شاشة قناة "cbc"، وظهورها بنفس الزي الذي ارتدته منذ 30 عاما في فيديو كليب "بحب في غرامك".

دعم عدد من الجمعيات الخيرية

وتفاعلت النجمة لطيفة مع الفكرة، وقامت بنشر المزاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصير يوتيوب، ودونت "طب اهو"، ليشارك جمهورها بكثافة، إذ قررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الإنساني ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، إذ كتبت عبر صفحتها على تويتر: تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفه بكره يوصل لكام؟، "‎طب اهو"، الليله وصل 200000 يا رب بكره يكبر ونقدر نساعد به الجمعيه الخيريه اللي فى بالى.

ويصل سعر البدلة حتى الآن في المزاد إلى 200 ألف دولار بعد أن بدأ بمبلغ 5 ألاف دولار، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع من الحلقة تقول خلاله لطيفة جملة "طب اهو" وهي تقوم بخلع جاكيت البدلة، بعد أن قال البعض أن البدلة ليست هي نفس البدلة التي ظهرت بها في الكليب منذ 30 عاما، لأنها لم تكن مرتديه الجاكيت، مما جعلها تخلع الجاكيت على الهواء.

ونشرت لطيفة مؤخرا صورة جديدة من كواليس تصوير أحدث كليبتها، والذي تستعد لطرحه خلال أيام قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، وأشاد بها الكثيرين.

المطربة لطيفة

جدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد "لطيفة 2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.