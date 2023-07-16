رامي صبري يجتاز حاجز المليوني مشاهدة بـ"ملك الفرفشة"

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الأغنية الجديدة “ملك الفرفشة” للفنان رامي صبري، أكثر من مليوني مشاهدة، وذلك خلال 10 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية ملك الفرفشة رامي صبري

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها “ياملكِ الفرفشه والروقان والنعنشه قبلك دُنيتى كانت صورة مِنغمشه عمايلك مُدهشه معششه فى قلبي أعمل ايه ؟ تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ تعدِل مزاجى قوام إنت إخترعت إزاى وصفه بتجمِل الأيام ياخاطفنى حتة دين خطفه يابو أحلى كلام أنت اللى وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف ده انت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف خليتنا ف السما عليتنا إتفضل شوف”.

أغنية رامي صبري يمكن خير

كان قد حقق رامي صبري نجاحًا لافتًا بأغنية “يمكن خير”، والتي سجلت أكثر من 49 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري.

وتقول كلماتها “ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب”.