شكرا لقرائتكم خبر عن مي كمال وأحمد علي الحجار فى مهرجان الأوبرا الصيفى على المكشوف والان مع تفاصيل الخبر
يتضمن البرنامج فاصلين الاول تحييه مى كمال بـ مصر هي امي - حبك اصيل - عطاشي - سوسه - اصحي يا دنيا - يلا بينا - هم النم لـ عفاف راضى ، في قلب الليل - عارفه لـ على الحجار ، وسط الزحام لـ عبد المجيد عبد الله ، مال القمر لـ محمد فوزى ، الحلوه دي لـ سيد درويش ، اه يالالي - يونس لـ محمد منير ، يا زهرة في خيالي ، لـ فريد الاطرش ، بحلم معاك لـ نجاة ومن اعمالها الخاصة تقسي دنيتنا .
وفى الفاصل الثانى يتغنى احمد علي الحجار بعدد من اعماله الخاصة منها ليالي الصيف ، أقولك سر ، ماقدرش ، يا عاشقاً ، الحب هو الحب ، يا لدانة وسيدي الى جانب الجيرة والعشرة لـ محمد منير ، أمونة لـ شفيق جلال ، وبتسأل يا حبيبي لـ عفاف راضى ، راحت ليالى لـ انغام وطاير يا هوى لـ محمد رشدى ، كما يتشارك النجمان الشابان فى اداء زى الهوا وبلا ولا شى .
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