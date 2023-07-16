شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جين بيركين عن عمر 76 عاما والرئيس الفرنسي ينعيها بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع theguardian عن وفاة النجمة جين بيركين عن عمر يناهز 76 عاما، وهي النجمة التى ولدت فى لندن لكنها اشتهرت بعلاقتها بالموسيقي سيرج جينسبورج، حيث تزوجا منذ عام 1968 إلى عام 1980 .



جين بيركين



جين بيركين في شبابها

وعلى الرغم من أن بيركين ولدت فى لندن وكانت رائدة فى الستينيات، إلا أنها وجدت شهرة في الغناء بالفرنسية - وعاشت فى فرنسا منذ السبعينيات وتم الاحتفال بها كرمز للأناقة فى أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وغالبًا ما تجاوزت صورتها الشخصية عملها على الشاشة.

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النجمة الراحلة حيث قال عنها عبر حسابه بموقع تويتر أنها جسدت الحرية ، لأنها غنت أجمل كلمات لغتهم الفرنسية، ووصفها بأنها كانت جين بيركين أيقونة فرنسية.. فنانة كاملة ، وأكمل، كان صوتها عذبًا".