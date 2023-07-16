شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر التشويقي لـ فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو البوستر التشويقي الأول لفيلم "بلوموندو"، بطولة النجم حسن الرداد، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي واخراج ياسر سامي.





وانتهى النجم حسن الرداد من تسجيل أغنية الفيلم الذى تحمل اسم "ضرب ضرب" والتي يغنيها ضمن أحداث الفيلم وهي من تاليف وتلحين وتوزيع موزو وتايسون، ومن المقرر عرض الفيلم ضمن موسم افلام الصيف .

وقدم حسن الرداد آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

تدور الأحداث حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.

أما في شهر رمضان الماضى فشارك حسن الرداد بمسلسل اذاعى بعنوان "رأس رجاء وصالح" بمشاركة زوجته ايمى سمير غانم والفنان بيومى فؤاد وإخراج صفى الدين حسن، وجسد الرداد شخصية صالح، الذي يتورط في عدد من الأزمات والمشاكل، بسبب قيام زوجته الإعلامية "رجاء"، والتي تجسد شخصيتها إيمي، في كشف فساد إحدى العصابات، والتي بدورها تقوم بالقبض على الزوج ومطاردته، ثم تتصاعد بعد ذلك الأحداث، مع استمرار "رجاء" في كشف هذا الفساد وعدم رغبتها في التوقف".