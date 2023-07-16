‎الفنان نواب حسين البلوشي يكشف عن دوره في «بعد الشر» عمل درامي يتناول قضايا الشباب في المجتمع

ياسر رشاد - القاهرة - في خطوة جديدة من نوعها، يشارك الفنان نواب حسين البلوشي في بطولة مسرحية "بعد الشر"، وهو عمل درامي اجتماعي يتناول قضايا ومشاكل الشباب في المجتمعات العربية.
يؤدي الفنان نواب حسين دور "احمد"، شاب يعمل في مستشفى، ويتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه والمرضى، ويرتبط بعلاقة عاطفية مع ممرضة تدعى "سلمي"
أعرب البلوشي عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل، وأنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، ويحب التنوع في أدواره والتحدي في التمثيل.
وأشاد الفنان الشاب ، بالتجربة التي عاشها في "طريق شعاع"، وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه الخليجيين، وإنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.