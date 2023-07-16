الفنان إبراهيم عبدالعزيز يشارك في مسرحية "العودة إلى الوطن"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان إبراهيم عبدالعزيز بن حمد، تفاصيل مشاركته في مسرحية "العودة إلى الوطن"، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز البروفات الخاصة بالعرض المسرحي حاليا، تمهيدا لعرضها الشهر المقبل المسرحية من تأليف أحمد خالد وإخراج عماد الهواري، بمشاركة كوكبة من الفنانين الشباب، حيث تتناول قصة شاب يعود إلى وطنه بعد فترة طويلة من الغياب، حيث يجد نفسه يواجه العديد من التحديات والصعوبات في مواجهة الواقع الجديد الذي يتعين عليه التكيف معه

ويجسد إبراهيم عبدالعزيز بن حمد، شخصية الشاب الذي يعود من الخارج ويقابل فتاة تساعده في التعامل مع الصعوبات التي يواجهها.

وأعرب الفنان إبراهيم عبدالعزيز بن حمد عن أمله في أن تحظى مسرحية "العودة إلى الوطن" على إعجاب الجمهور عقب عرضها خلال الفترة المقبلة.