ذا إكس فاكتور في ثوب جديد بـ أنغام وعبدالله الروشيد

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد قناة دبي لإطلاق برنامج المواهب ذا إكس فاكتور "The X Factor" في موسمه الخامس الجديد، بعد مرور ثماني سنوات على آخر مرة عرض فيها البرنامج بنسخته العربية على شاشة "ام بي سي"، والذي كان يضم ضمن لجنة تحكيمه كل من المطرب القدير راغب علامة والنجمة وإليسا، والنجمة ودنيا سمير غانم.

وكشفت إدارة قناة دبي عن أن وقع أختيار القناة على أنغام وعبد الله الروشيد لينضمو مع الفنان راغب علامة في لجنة التحكيم ،وذلك في النسخة الجديدة من برنامج المواهب ذا إكس فاكتور.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الخامس من ذا إكس فاكتور في أكتوبر المقبل في دبي على عكس المواسم السابقة حيث كان يُصوّر في لبنان، ومن المقرر عرضه في بداية العام 2024.

تفاصيل ذا إكس فاكتور

يُذكر أن برنامج ذا إكس فاكتور عرض لأول مرة في عام 2006 وكانت لجنة التحكيم مؤلفة من نيللي، ميشال ألفتريادس وخالد الشيخ، حيث فازت باللقب رجاء قصابني،كما فاز بالنسخة الثانية محمد المجذوب، ليتوقّف بعدها البرنامج لمدة ست سنوات.

كان عام 2013 نقلة نوعية وعودة قوية للبرنامج حيث عرض وقتها على قناة روتانا وتضمنت لجنة تحكيمه كل من النجم وائل كفوري،النجم حسين الجسمي، النجمة إليسا، والنجمة كارول سماحة، وفاز حينها باللقب المغربي محمد ريفي بعد منافسة مع أدهم نابلسي ،ثم اشترت بعد سنتين قناة "ام بي سي"حقوق عرضه.

ذاإكس فاكتورالأصل بريطاني

وحقق البرنامج بنسخته البريطانية الأصلية نجاحاً كييراً منذ انطلاقه عام 2004، محققاً شعبية واسعة لفّت العالم بأسره، ولكن قناة "ITV" البريطانية أعلنت منذ سنتين عدم انتاج موسم جديد من البرنامج، بعد قرار مؤسسه "سايمول كويل" إيقافه لأخذ فترة استراحة "لخمس سنوات على الأقل"، بعد ان شهد البرنامج تراجعاً كبيراً في نسبة المشاهدة بآخر موسم قُدم منه في عام 2018.

واستطاع اكس فاكتور بالنسخة البريطانية خلال 17 عاماً من إطلاق أسماء فرضت نفسها ضمن الصفوف الأولى بين المشاهير مثل زين مالك مغني وان دايركشين السابق، ليتيل ميكس، ليونا لويس، أولي مورس، وهاري ستايلز.