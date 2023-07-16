شكرا لقرائتكم خبر عن مروة خليل تترشح لجائزة أفضل تعليق صوتى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترشحت الفنانة ومؤدية الأصوات مروة خليل لجائزة أفضل صوت "فويس أوفر" في أفريقيا، وذلك في جوائز "APVA" لعام 2023.

واختارت الرابطة الأفريقية لمواهب الصوت والبودكاست APVA ترشيح مروة خليل لجوائزها السنوية لهذا العام في تصنيفين، الأول كأفضل أداء صوتي روائي توضيحي في أفريقيا، والجائزة الثانية كأفضل صوت إعلاني في القارة السمراء.

وتدخل مروة خليل منافسة الجوائز الأفريقية لهذا العام في مواجهة أكثر من أربعين مرشح من مختلف دول أفريقيا، منها الكاميرون ونيجيريا وجنوب أفريقيا في تصنيف جوائز "الفويس أوفر"، في حين تمثل مروة مصر في جائزتين بهذا التصنيف، وهي أفضل صوت إعلاني وأفضل صوت سرد توضيحي.

وتأتي هذه الجوائز بعد وصول مروة خليل لمصاف العالمية عقب ترشيحها لجائزتين في جوائز جمعية الصوت وعلومه الأمريكية SOVAS، وهي جوائز عالمية مشابهة لجوائز الأوسكار الشهيرة لكنها مخصصة لفناني التعليق الصوتي، وترشحت مروة لجائزة أفضل أداء إعلاني عربي للتلفزيون وجائزة أفضل سرد عربي للتلفزيون أو الإنترنت.

وتعيش مروة خليل مؤخرًا حالة انتعاشة فنية في مشوارها الصوتي، خاصة بعد اختيارها من قبل منصة يوتيوب العالمية لتكون الصوت العربي لحملة يوتيوب بريميوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.







