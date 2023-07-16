شاهد .. الفنانة سامية الطرابلسي بإطلالة ساخنة تخطف الأنظار وتثير جنون الشباب بجمال جسمها ..صور

الرياض - باسل النجار - نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت سامية الطرابلسي في الصورة اثناء قضاء اجازتها الصيفية، مرتدية كاش مايوه جرئ ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها، وانهالت عليها التعليقات".

يذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسي فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشاركت سامية الطرابلسي فى رمضان المنقضي بمسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.