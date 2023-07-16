“فولة واتقسمت نصين” – ظهور نادر لوالد الفنان مصطفى قمر.. شاهد!

كتب امير فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 11:48 مساءً - وجه الفنان مصطفى قمر رسالة حب وتقدير لوالده وعبر عن حبه الشديد له، ونشر مجموعة صور لهما عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

ظهور نادر لـ والد مصطفى قمر

ظهر مصطفى قمر في الصور وهو يحتضن والده وكتب تعليق على الصورة قال فيها “أبويا البركة بتاعت ضهري وسندي في الدنيا ربنا يخليك ليا ومايحرمنيش من دعواتك ومن خيرك اللي أنا عايش فيه من يوم ماجيت الدنيا بحبك قوي يابابا”.

مصطفى قمر مع والده في أحدث ظهور

وجاءت أغلب التعليقات من الجمهور بتمنى حياة سعيدة للفنان والده والدعاء لهما، حيث كان الفنان مصطفى قمر يمر بأوقات حزينة في الأيام الأخيرة بعد وفاة عمته خلال هذا الأسبوع.

مصطفى قمر مع والده في أحدث ظهور

وظهرت معالم الحزن على وجه الفنان مصطفى قمر خلال مراسم تشييع جنازة عمته إلى مثواها الأخير، عقب انتهاء صلاة الجنازة عليها في مسجد العمري.

مصطفى قمر مع والده في أحدث ظهور

إصابة مصطفى قمر

وكان أصيب الفنان مصطفى قمر أثناء تصوير إحدى المشاهد في عينه إثر مشهد جمعه بالفنان خالد سرحان أثناء تصوير فيلم أولاد حريم كريم، وثم تماثل للشفاء، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ممازحًا الفنان خالد سرحان: أنا خفيت يا جماعة الحمد لله مش عارف ليه حاسس بزغللة خفيفة.. منك لله يا خالد يا سرحان.

وكان فريق عمل فيلم “أولاد حريم كريم” قد احتفل بانتهاء تصوير الفيلم بالكامل يوم الثلاثاء الماضي، وحددت الشركة المنتجة شهر أغسطس المقبل كموعد لعرضه بالسينمات.

واحتفل كل نجوم الفيلم بعد الانتهاء من التصوير على أنغام أغنية “لسة حبايب” للنجم مصطفى قمر، وسط جو مليء بالبهجة والسعادة.

فيلم “أولاد حريم كريم”

فيلم “أولاد حريم كريم” يعد استكمالا لنجاح الفيلم الشهير “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويضم فيلم حريم كريم 2 مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، يشارك بفيلم أولاد حريم كريم العديد من الفنانين، منهم: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، رنا رئيس، أيام مصطفى قمر، هنا داوود، عمرو عبد الجليل، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، وانضمت الفنانة ريهام عبد الغفور مؤخرا لأسرة الفيلم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

يُشار إلى أن هناك عدد من الشخصيات قد انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

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