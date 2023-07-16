صدمة: زوجة حسن شاكوش تفضح ما يفعله في السر مع “القاصرات”!!

كتب امير فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 11:48 مساءً - فجّرت ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش فضائح بالجملة بحقه، متهمةً إياه باستغلال القاصرات.

وقالت ريم في فيديوات عبر حساب افتتحته أخيراً على تطبيق “إنستجرام“: “لو طلّقتني عرّفني، علشان أقول للناس السبب اللي خلاك تخطبني وتقول عايز بنت الجيران اللي مابتسبش فرض… اللي سجدت شكر لله. أنا كنت متجوزة قبله في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 وانفصلت في شباط (فبراير) 2022، وهو سأل عليَ قبل الجواز وغنّى في فرحي القديم”.

زوجة حسن شاكوش تدلي بتصريحات صادمة عنه

وأضافت: “لو سمحت أنا هدومي الشخصية عندك بتحتفظ بيها ليه؟ إنت ليه عايش في جو المؤامرة دا أنت مش محتاج، أنا كنت مُغفّلة، الحاجات كتير أوي ماتخصنيش، اللي يخصني إنك قولت إمبارح إحنا بنحافظ على ولاد الناس وقولت حاجات وأنا سكت، إنت ليه معترض إنك تدّيني حاجتي اللي عندك محتفظ بيها ليه؟”.

وأردفت بالقول: “سبب أني فتحت الأكاونت دا أني أعرف أرد عليه، وأول ما الموضوع يخلص هقفل الأكاونت، مش محتاجة شهرة ما أنا ممكن اتصور واتشهر، لكن لقب مرات المطرب دا عبء عليا، أتاري الناس عندها نظر أنا مكنتش عارفة… ركّز في اللي انت بتعمله عشان عيب أنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر”.

وأكّدت ريم طارق أنها تلقت رسائل من فتيات كثيرات كشفن لها استغلال شاكوش لهن من خلال زواجهن به عرفياً واحتفاظه بعقود الزواج، وفق تعبيرها.

وهّددت ريم طارق زوجها مطرب المهرجانات بكشف “عيب لا يمكن أي زوجة أن تتحمّله” فور انفصالها عنه.

من سجدة في الزفاف لطلاق غيابي

وكان حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد أثار حالة من الدهشة وسط معجبيه ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما أوضح شاكوش أن حفل الزفاف تكلف ما يقرب ن 4 ملايين و 200 ألف جنيه.

شارك في حفل الزفاف الكثير من الفنانين وتابعه الكثير من متابعي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إلا أن زوجته ريم طارق لفتت الأنظار اليها بسجدتها بفستان الزفاف مُعبرة عن فرحتها بهذه الزيجة.

ما هي إلا أيام قليلة حتى بدأ الخلاف بين الزوجين وانتشرت شائعات بأن حسن شاكوش متزوج من امرأة أخرى غير زوجته ريم، إلا أنه نفى الأمر تمامًا في إحدى اللقاءات التليفزيونية، وما هي إلا فترة قصيرة مرت وفوجئ الجميع بتحرير ريم طارق محضرًا ضد زوجها حسن شاكوش لتضررها وطرها من منزل الزوجية، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانه لصالحها بديل مؤخر الصداق.

بعد سلسلة خلافات انتهت تلك العلاقة الزوجية بالطلاق الغيابي للزوجين، حيث تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغًا من المحامية سامية علي، موكلة حسن شاكوش، أفادت خلاله بانفصال موكلها عن زوجته ريم طارق بطلاق غيابي وطلبت إثبات الحالة وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة.

ما ان علمت ريم طارق بالامر، قامت بإنشاء حساب عبر تطبيق انستجرام فجرت من خلاله فضائح لطليقها حسن شاكوش ونشرت مقطع فيديو روت خلاله التصريحات المشار إليها سابقًا.

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