شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تألقت فيها نور اللبنانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نور اللبنانية في بطولة فيلم "بيت الروبى" مع النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، حيث حقق الفيلم إيرادات جيدة خلال فترة عرضه .

نور اللبنانية شاركت في العديد من الأعمال الناجحة في الفترة الماضية، كما شاركت مع أغلب النجوم على الساحة حالياً، حيث قدمت عدة أعمال سواء سينمائية أو درامية ، وهو ما جعلها واحدة من النجمات اللاتى حققنا شهرة واسعة في السينما واصبح المنتجون يستعينون بها في الفترة الأخيرة، خالصة أن نور واحدة من الفنانات التي تتمتع بجمال وأداء تمثيلى مميز، وخلال السطور التالية نستعرض الأعمال التي شاركت فيها نور خلال الـ 5 سنوات الماضية وهى كالتالى :





شاركت نور في مسلسل "رحيم" عام 2018 مع النجم ياسر جلال، وقدمت دوراً مميزاً في أحداث المسلسل، وشارك في بطولة العمل كلا من محمد رياض واحمد السقا وأخرون.

كما شاركت نور في "البرنس" مع النجم محمد رمضان عام 2020، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد زاهر، ومحمد علاء، ورحاب الحمل، وأخرون، إخراج محمد سامى .

كما شاركت نور اللنبانية في مسلسل "موضوع عائلى 2" مع النجم ماجد الكدوانى، وشارك في المسلسل رنا رئيس، ومحمد رضوان، واخرون ، إخراج أحمد الجندى .





كما قدمت نور اللبنانية شخصية الدكتورة ماجى في مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد البنوى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من إسلام جمال وانوشكا واخرون.

وشاركت أيضا في فيلم "نبيل الجميل" مع النجم محمد هنيدى، والذى حقق نجاحاُ كبيرا في السينمات.