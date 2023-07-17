شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة منيب التراثية تنقل روح الحياة النوبية للمسرح المكشوف بدار الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمذاق الجنوب وبالطابع الفنى الثرى لبلاد النوبة، قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر سهرة من طراز خاص جاءت ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء وأحياها فرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحى أحمد منيب.

وبين الإيقاعات المتفردة والنسيج اللحنى الذى يعبر عن وجدان المجتمع فى مصر العليا ويعكس طبيعته وتقاليده، نجحت الفرقة بمهارة فى تجاوز حدود المكان ونقلت روح الحياة النوبية إلى المسرح المكشوف وتغنّت بمجموعة مختارة من أعمال الراحل الشهير أحمد منيب إلى جانب عدد من الأعمال التراثية التى تروى قصصا من ذاكرة أبناء أرض الذهب وصاحبها تابلوهات حركية، كان منها: "الرزق ع الله، اسكاليلو "الساقية"، دار بي الهوا، مشتاقين، اريجا "يا ليلة عودي تاني"، هون يا ليل غربتنا، أنا مصري، ناس النوبة، عديلة، الليلة ياسمرا، فى دايرة الرحلة".