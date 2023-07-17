شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يحتفل بمئوية شرير الشاشة توفيق الدقن فى دورته الـ39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، الاحتفال بمئوية الفنان الكبير توفيق الدقن خلال الدورة التاسعة والثلاثين.

يأتي ذلك من خلال حفل خاص بقيمة المهرجان بحضور نجله ماضي الدقن الذي يتسلم درع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بحضور حشد من صناع السينما في مصر ودول البحر المتوسط، كما يقوم المهرجان بطباعة كتاب يتضمن السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير من تأليف الناقد السينمائي طارق مرسي.

يذكر أن الفنان توفيق الدقن ولد في 3 مايو عام 1923 وتوفي في 26 نوفمبر 1988 بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وتوفي عن عمر يناهز الـ65 عاماً بعد إصابته بمرض فشل كلوي.

وبدأ حياته الفنية منذ أن كان طالباً بالمعهد العالي للفنون المسرحية من خلال أدوار صغيره إلى أن إشترك في فيلم «ظهور الإسلام» عام 1951، ثم التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات ثم التحق بالمسرح القومي وظلّ عضوا به حتى إحالته إلى التقاعد.

اشتهر بأدوار الشر وإن لم يخلُ أداؤه من خفة الظل، وكان ناجحاً في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب إجادته لأدوار الشر.

كما شارك في العديد من الأفلام الناجحة، ومن أبرزها فيلم صراع في الميناء، وابن حميدو وضرب المهابيل، وسر طاقية الإخفاء، وبنت الحتة، وفي بيتنا رجل، والناصر صلاح الدين، وألمظ وعبده الحامولي، ومراتي مدير عام، وأدهم الشرقاوي، وغيرها من الأفلام التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشرف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .