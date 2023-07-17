خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي تشارك في مسلسل “ليه لأ 3” مع نيللي كريم… تعرّفوا عليها بالصور

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 12:54 صباحاً - كشفت إنجي سلامة – خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي – عن اتجاهها للتمثيل بعد نحو 4 سنوات من وفاة خطيبها الراحل، أواخر عام 2019.

ونشرت انجي سلامة – خطيبة هيثم أحمد زكي – صورا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مشاركتها في بدور سهيلة في مسلسل ليه لأ الجزء الثالث.

خطبة الراحل هيثم أحمد زكي تتجه للتمثيل

وحظى اتجاه انجي سلامة، للتمثيل بحفاوة من أصدقائها ومتابعيها، لاسيما أن القرار ذكرهم بمثيرة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.

وعلى الرغم من مرور نحو 4 سنوات، على وفاة هيثم أحمد زكي، المفاجأة، إلا أن انجي سلامة لم تعلن خطوبتها أو ارتباطها بشاب غيره، فظلت عزباء طيلة السنوات الماضية.

مسلسل “ليه لأ” الجزء الثالث

تتحمور أحداث المسلسل حول الشاب معتز هشام وهو ابن الفنانة نيللي كريم في المسلسل، وابنتها التي تجسد دورها فريدة رجب، حيث يؤثر كل منهم على حياتها وقراراتها الشخصية بعد أن تقع في حب رجل آخر.

تواجه نيللي كريم العديد من الضغوط بعد الطلاق، حيث تحاول إخفاءها دومًا وإظهار قوتها لأبناءها، واستمرت على تلك المنوال حتى اللحظة التي وقعت بالحب لتجد نفسها في مأزق أكبر.

يرصد المسلسل العديد من المشاكل المختلفة التي تواجه المرأة المطلقة في المجتمع المصري والعربي على السواء، وخاصة حال رغبتهن في تكرار تجربة الزواج ورفض الأبناء لذلك القرار.

أبطال “ليه لأ ” الجزء الثالث

يشارك العديد من النجوم في بطولة مسلسل ليه لأ بجانب الفنانة نيللي كريم منهم نادين فاروق، فريدة رجب، صلاح عبد الله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام، أمير صلاح، سامية أسعد، حازم سمير، آلاء السنان، فكرة سارة الطوبجي، ومن تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، وإخراج نادين خان.

يستكمل مسلسل ليه لأ الجزء الثالث حلقة النجاحات التي حقهها في المواسم الماضية، حيث حمل كل موسم قصة مختلفة عن سابقيه، ليتفاعل معه الجمهور مع عرض حلقاته الأولى.

يذاع مسلسل “ليه لأ 3 يوم الأربعاء، والخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 12 منتصف الليل، والعمل من بطولة صلاح عبدالله، ونيللي كريم، وأحمد طارق، ونادين، ومعتز هشام وآخرين.

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