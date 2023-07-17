رد صادم من هنا الزاهد على مذيع سألها عن سبب عدم إنجابها من أحمد فهمي.. لن تتوقعوا ما قالته؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 12:54 صباحاً - أظهرت الفنانة هنا الزاهد، حساسية خاصة تجاه السؤال حول تأخر إنجاب طفلها الأول من الفنان أحمد فهمي، وخرجت عن طابعها الدبلوماسي الرقيق،

وأحرجت مذيعاً طرح السؤال بأن وصفته بـ”طنط”، وكشفت هنا الزاهد سر صمتها إزاء شائعات طلاقها من النجم أحمد فهمي، مؤكدة أن مجرد الرد على مثل هذه الشائعات سيكون السبب في تضخيمها.

رد هنا الزاهد تجاه سؤال “عدم الإنجاب”

هنا الزاهد تلقت خلال لقائها ببرنامج تلفزيوني في دبي، سؤالاً مباشراً عن سبب تأجيل فكرة الإنجاب منذ زواجها من الفنان أحمد فهمي، وردت ساخرة: “أنت حسستني إنك طنط باللي بتسألني فيه ده”!!

وأضافت: “والله إحنا سايبينها ببركة ربنا، ودلوقتي فترة بنشوف هنعمل إيه علشان الشغل ومش عارفين إللي جاي فيه إيه”.

هنا الزاهد: لو حدث الطلاق الناس كلها حتعرف

وعلقت هنا الزاهد على انتشار شائعات انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي ووجود خلافات بينها وبين شقيقه الفنان كريم فهمي وزوجته خلال الفترة الماضية، وقالت: “لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها، ومبحبش أطلع أقول أه أو لأ لأن بنكبر الموضوع”.

وأعربت هنا الزاهد عن امتنانها الكبير للجمهور، قائلة: “والله ما أعرف دخلت قلوب المصريين إزاي، وأنا كمان بحبهم أوي وهما سبب إللي أنا فيه دلوقتي، والناس دايماً بتتوقع مني ده وإني أعمل أعمال كوميدي للعائلة وهما دايماً بيبسطوني”.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وعن عملها مع فهمي في فيلم “مستر أكس“، قالت الزاهد: “التمثيل معه له مزايا وعيوب، أبرز العيوب حرصي على عدم القيام بتصرف يضايقه، بكون شايلة هم إني معملش تصرف يضايقه، ساعات ميعجبنيش حاجة في شعري أو ميكاب، وفي وسط المشهد أقول إني محتاجة تظبيط، فيقول لي ما خلاص بقى”.

أما عن الإيجابيات، فقالت: “أحمد فهمي بيحرص على الإدلاء برأيه بالمشاهد اللي بأقدّمها وبيدفعني لتقديم الأفضل، ويقول لي ممكن تعمليه أحلى، وممكن يديني إفيهات ونجرب”.

وعن تأخرها في الإنجاب، قالت هنا: “إحنا سايبينها على ربنا، والفترة دي إحنا مشغولين، أنا عندي شغل وهو عنده شغل ومحدش يعرف ربنا كاتب إيه”.

فيلم “مستر إكس”

يشار أن فيلم مستر إكس الذي جمع بين الزاهد وأحمد فهمي تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي بجميع دور العرض، وحصد إيرادات كبيرة في الأسبوع الأول من عرضه.

وتدور أحداث فيلم “مستر إكس” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الزوج السابق أو الحبيب السابق لكل شخص، والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم إذ تحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات

أبطال فيلم “مستر إكس”

فيلم “مستر إكس” من بطولة النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ..، وضيوف الشرف: أكرم حسني، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ويعد فيلم “مستر إكس” التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019، الذي شارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود.

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