ظهرت بفستان غريب من قصاصات ورق المرايا.. آخر إطلالة لـ هيفاء وهبي حديث الجمهور شاهدوا كيف بدت – (صور)

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 02:48 صباحاً - خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة، نشرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وعلقت النجمة هيفاء وهبي على صور جلسة التصوير:”ومافيش مالي وماليش ولا بتأثر ولا بتعب أهون عادي وبعيش”.

أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي

وارتدت هيفاء وهبي في هذه الإطلالة فستاناً معدنياً باللون الفضي من تصميم الليبي الفرنسي نبيل يونس

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:”الملكة تبقى ملكة، مذهلة، الديفا، بحبك موت، إيه الحلاوة دي، أحبك، فوفا القلب، يا قلبي أنا، جمالك، ياويل قلبي، قمراية ومنورة الدنيا، أحبك هيوفة”.

طرحت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث كليباتها الغنائية “مابضعفش”، مؤخرا، على قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب” وجميع التطبيقات الموسيقية.

فيلم عيد الفطر لـ هيفاء وهبي

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

فيلم «أشباح أوروبا»

يُذكر أن هيفاء وهبي قد عُرض لها فيلم أشباح أوروبا في سبتمبر من العام الماضي بدور العرض السينمائي، وحصد العمل إيرادات وقتها وصلت لـ 2 مليون و515 ألف جنيه.

ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي أكشن، شارك في بطولته مصطفى خاطر، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، بيومي فؤاد، وأروى جودة، وكان من تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعود وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل «أسود فاتح»

كما شاركت هيفاء وهبي في “مسلسل أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.

المسلسل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يُذكر أن أعمال الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب أغنية “تيجي” التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات “يوتيوب“.

الخليج 365

الخليج 365