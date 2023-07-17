مخبياها من الناس.. شاهد ابنة نسرين أمين “الشابة” تُشعل السوشيال ميديا بصورها في الساحل الشمالي

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 02:48 صباحاً - تحرص الفنانة نسرين أمين على إبعاد تفاصيل حياتها الشخصية عن الإعلام والسوشيال ميديا، وطوال الفترة الماضية لم تنشر أي صور خاصة بابنتها.

مؤخرًا نشرت نسرين أمين صورًا لها بصحبة ابنتها خلال تواجدهما سويا في حفلة الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي.

ابنة نسرين أمين

خطفت ابنه نسرين الأنظار لها خاصة بعدما ظهرت وهي ترتدي فستان أنيق من اللون الأبيض تناسب مع عمرها.

نسرين أمين وإبنتها الوحيدة أمينة

وكانت نسرين أمين قد كشفت عن سر فارق السن الصغير بينها وبين ابنتها، حيث أكدت أن سبب ظهورها في عمر يتقارب مع ابنتها يرجع لأنها تزوجت في سن صغيرة قائلة :“اتجوزت وأنا عندي 17 سنة، وامتنعت عن الزواج بعد هذه المرة، ويوم طلاقي كان أحلى يوم في حياتي”.

فيلم 13 يوم لـ نسرين أمين

من ناحية آخرى، عرض لنسرين أمين في دور العرض السينمائية مؤخرًا فيلم “يوم 13” واحتل الفيلم صدارة شباك تذاكر في فترة عرضه أمام “فيلم هارلي” لـ محمد رمضان.

وتدور أحداث “فيلم يوم 13” حول عز الدين (أحمد داوود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

نسرين أمين تستعد لـ ولاد رزق 3

وكشفت الفنانة نسرين أمين أنها تستعد للجزء الثالث، من فيلم ولاد رزق، ومن المقرر البدء في تصويره قريبًا بعد إنهاء التحضيرات الخاصة بالعمل، خاصةً أن أسرة الفيلم يسعون لتقديم تجربة مختلفة.

وأضافت نسرين أمين في تصريحاتها الصحفية: نستعد لتقديم فيلم «ولاد رزق 3»، وكنّأ منتظرين حتى ينتهي موسم عيد الفطر وموسم شهر رمضان 2023، كي نبدأ في التحضير للعمل.

وتابعت نسرين أمين أن شخصية «حنان» تعد أحد أنجح أدوارها، والجمهور في الشارع يناديها بـ«حنون»، بسبب نجاح الدور واختلافه، مؤكدةً أن شخصية حنان من الشخصيات القريبة إلى قلبها.

وأعلنت الفنانة نسرين أمين انضمامها لمسلسل “حرب الجبالي“، من إنتاج المنتج صادق الصباح. وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، :”تشرفت بالتعاقد مع المنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح في أول تعاون بينا”. مسلسل “حرب الجبالي” بطولة سوسن بدر، صلاح عبدالله، أحمد رزق، رياض الخولي، أحمد خالد صالح.

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