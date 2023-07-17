تعليق مفاجئ من محمد هنيدي على اتهام جمال عبد الحميد بتعاطيه المخدرات؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 02:48 صباحاً - علّق النجم محمد هنيدي على تصريحات المخرج جمال عبد الحميد خلال ندوة له بمعرض الكتاب الماضي، والتي قال فيها إن الفنانة شريهان أنقذت «هنيدي» من السجن والموت، نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة خلال عملهما سويًا في إحدى حلقات فوازير «حاجات ومحتاجات».

أول تعليق من هنيدي على اتهامه بتعاطى المخدرات

وقال «هنيدي»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، اليوم الجمعة: «يا شيخة صلى على النبي، دي حاجة عجيبة أوي، أنا في حالة من الاستغراب الشديد والصمت، إيه ده!!».

وأضاف: «شيء مش مفهوم، إحنا ناس مش صغيرين عشان نقعد نرد على بعض، ونتكلم على حاجات فاضية بقالها 40 سنة، كان موقف مش ظريف».

تصريحات جمال عبد الحميد عن رد هنيدي

من جانبه ، علق المخرج جمال عبد الحميد على تصريح الفنان محمد هنيدي، يوم الجمعة، بعدما قال إنه مسامح المخرج جمال عبدالحميد، وليس هناك أي مشكلة معه.

وقال عبدالحميد في تصريحات صحفية: “محمد هنيدي أنا اللي اكتشفته وظهرته أمام الجمهور، وكل ما قلته حدث بالفعل ومسئول عنه بشكل كبير، وهذا لا يمنع أنني أحب هنيدي وأرى أنه موهوب ونجم كبير واتمنى له التوفيق في القادم”.

وأضاف: “أنا لا أخشى قول الحق في أي شئ وتحدثت عن الكثير من النجوم بكل صراحة ولا أحد يزعل مني، وما بيني وبين هنيدي ذكريات ومواقف جميلة”.

وكان عبدالحميد تحدث منذ أشهر قليلة، خلال ضيافته في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن “هنيدي”، حيث اتهمه بتناول جرعة مخدرات زائدة كادت تودي بحياته، وبادرت الفنانة شريهان وقتها إلى إنقاذه من السجن رغم عدم تقبلها فكرة عمله معها.

وبحسب المخرج، نقلت شريهان محمد هنيدي إلى المستشفى وأقنعت الأطباء بعدم إبلاغ الشرطة.

لكن في وقت لاحق، نفى “عبدالحميد” ما نُسب إليه من تصريحات، وأكد أن ما أدلى به جرى تناوله على نحو غير سليم.

الخليج 365

الخليج 365