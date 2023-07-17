شكرا لقرائتكم خبر عن 57 عاما على فيلم إجازة صيف لـ فريد شوقى وزكى رستم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاثنين، 57 عاما على فيلم إجازة صيف، حيث عرض في 17 يوليو 1966 ، ويعد الفيلم كلاسكيات أفلام السينما المصرية ويشاهده الجميع وقت عرضه على شاشات التلفزيون ويستمتعون بمشاهدته بسبب الأحداث الصيفية والأحداث التى تعرض لها أبطال الفيلم على شواطئ البحر.

والفيلم من بطولة فريد شوقي و حسن يوسف وزكي رستم ومحمود المليجى و نيللى و نجوى فؤاد، وتأليف محمد أبو يوسف و إخراج سعد عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الموظفين بأحد الشركات يقضون إجازة الصيف بأحد المصايف، وخلال هذه الرحلة تقع العديد من الأحداث التي تؤثر على علاقاتهم ببعضهم البعض.

اشتهر فريد شوقى في بداياته بتجسيد أدوار الشر، فظهر بدور اللص والبطجى، وكان أول أفلامه مع المخرج يوسف وهبي في فيلم ملاك الرحمة وذلك في عام 1946م، ثم توالت عليه الأعمال الفنية فقام بدور البطولة في فيلمه الثاني ملائكة في جهنم للمخرج حسن الإمام عام 1947م، ثم بدأ يغير طريقة انتقائه للأدوار بحيث يبتعد عن أدوار الشر وكان ذلك في بداية الخمسينات.

قدم فريد شوقى ما يقرب من 400 عمل فنى أبرزها "إعدام ميت"، "عنتر بن شداد"، "الفتوة"، "شاويش نص الليل"، "رصيف نمرة 5"، "باب الحديد"، "بطل للنهاية"،"بارب ولد"، "رجل فقد عقله"، "وبالوالدين إحسانا"، "كلمة شرف"، "إسكندرية ليه؟"، "جعلوني مجرما"، "بورسعيد"، "قهوة المواردي"، "الاسطى حسن"، "ومضى قطار العمر"، "أمير الدهاء"، "صاحب الجلالة"، "فتوة الناس الغلابة"،"سعد اليتيم"، "أبو ربيع" وغيرها من الأفلام.