شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليار دولار لفيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر فيلم الممثل العالمى هاريسون فورد الجديد Indiana Jones and the Dial of Destiny، حاجز الربع مليار دولار، حيث بلغ إجمالى الإيرادات إلى 263 مليونًا و810 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 30 يونيو الماضى.

وانقسمت إيرادات العمل بين 136 مليونا و659 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و127 مليونا و150 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و34 دقيقة.

وتم عرض فيلم "Indiana Jones and The Dial of Destiny" لأول مرة في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2023، العمل من إنتاج شركتى Disney وLucasfilm.

ويتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones بعد تقريبا 15 عامًا، من الفيلم الأخير وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981.

ويدور فيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny فى خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بنحو 40 عامًا، طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

وسيشارك فى بطولة "Indiana Jones 5" أنطونيو بانديراس، وفيبي والر بريدج، ومادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وشاونيت رينيه ويلسون.