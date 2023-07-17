نادين الراسي تعلق على تصريح باميلا الكيك عن الشذوذ الجنسي وتؤكد: “برد الخيانة بخيانة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 05:44 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الجدل بتصريحاتها عن الخيانة الزوجية، والشذوذ الجنسي وذلك خلال لقائها في برنامج “كتاب الشهرة” على شاشة قناة الجديد.

وعلقت الراسي على تصريحات الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، بشأن المثلية الجنسية قائلة: “باميلا طرحت شيء لمجتمع مش جاهز، ما عندناش ثقافة جنسية ولا توعية في المدارس”.

وأضافت نادين الراسي “المجتمع اتغير وبقا دلوقتي الراجل بيحب راجل والست بتحب ست لازم نديهم وقتهم مينفعش نصدم المجتمع بالتصريحات دي وهو مش جاهز”.

وعن عدد المرات التي اتعرضت فيها للخيانة قالت: “مرات كثيرة لا يمكن عدها، وسامحت على الخيانة عشان بنستاهل فرصة تانية”، مضيفة: “أنا أرد الخيانة بالخيانة وده طبيعي والخيانة مش بس العلاقة الجنسية ممكن نخون بنظرة أو بكلمة أو بمكالمة تليفون”.

كانت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك حلت ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة”، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، على قناة الجديد.

وخلال الحلقة قالت باميلا: “أنا إذ أنغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج من امرأة”.