كتب امير فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 05:44 صباحاً - روج المنتج محسن جابر لكليب أغنية “ياليالي” الذي يجمع كل من الفنان المصري أحمد سعد و مواطنته الفنانة روبي. ونشر محسن جابر برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وعلق عليه قائلًا: “الله الله الله ح تشوفوا . إنتاج رائع.. اللهم أبعد عنهم شر الغيرانين والحاقدين والحاسدين”. وكان أحمد قد شارك سعد متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو من كليب الأغنية وعلق قائلا: “استنوا يا ليالي مع النجمة روبي يوم الثلاثاء الساعة 6”. وصور أحمد سعد وروبي كليب “يا ليالي” على طريقة الفيديو كليب داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي.

كانت هذه تفاصيل خبر محسن جابر عن ديو روبي واحمد سعد: ” اللهم أبعد عنهم شر الغيرانين والحاقدين والحاسدين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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