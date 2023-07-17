عروض وزارية تنهال على محمد صبحي.. ويعلق: لا أصلح (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان محمد صبحي، إنه تلقى 4 عروض للإشراف على وزارة الثقافة، مؤكدا أنه رفضها كلها.

وبكى محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": قائلا: "أنا حزين ولا أتسول وبشتغل لوحدي حاسس إني مسجون في زنزانة انفرادي".

وأضاف "أنا ليست لي مشكلة ولا عايز أمثل ولا عايز اشتغل، أنا شغال في حتة لوحدي وعلى جنب والناس هي اللى بتيجي، ولكن انا آسف بدافع عن ريادة بلدي ووطني ومش المفترض أفهم في كل حاجة، واتعرض على وزارة الثقافة 4 مرات وأدنت الدولة في ترشيحي لأني لا أصلح وزيرا للثقافة، فيه غيري أحسن مني كان ينفعوا".

وتابع قائلا: "النهاردة وزيرة الثقافة شوف كام سنة واحنا مشوفنهاش ولا طلبت الفنانين تقعد معاهم ولا تخاطبهم علشان تعرف إيه مشاكلهم، إحنا خلاص بنعمل دليفري وبنفذ غصب عننا ما يريد أعدائنا إن إحنا نغيب ونعمل أعمال تافهة، هل من مصلحة عدونا إننا نعمل تعليم عظيم؟ هل من مصلحة عدونا إننا نعمل فن راق يسمو بالوجدان؟ هل عدونا يتمنى لنا النجاح؟ ايه اللى بنعمله ده؟".

وأردف بالقول: "أنا حزين علي حال بلدي، أنا لا أتسول أنا بشتغل وأكسب وبقول قدام الدولة، ومسرحي بقاله 7 سنين في الصحراء بس الجمهور اللي من حزب الكنبة اللى مبينزلوش إلا للفن الراقي اللي بيخاطب العقول ومبينزلوش الشارع خوفا علي بلدهم، أنا بشتغل لوحدي وحاسس إني في سجن كبير بس مظلوم لإني مسجون في زنزانة انفرادي".

ووجه الفنان رسالة للمسؤولين "يا اخواننا عيب احنا مش صغيرين احنا تعبنا واتعلمنا من اللى أحسن مننا واتربينا علي ايد اللى أحسن مننا، فيه مشكلة بطالب أن يكون هناك وزيرا للثقافة وللإعلام يحملون خريطة حقيقية وهدف حقيقي عايزين يحققوه".

وأكد محمد صبحي أن الفنان المحترم الملتزم أصبح من الصعب رؤيته في الوسط الفني حاليا والكاميرا الآن تذهب للتفاهات علشان يبقى تريند والكاميرا مبتروحش للممثل الجيد".