شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Barbie فى دور العرض المصرية قبل الأمريكية بيومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم طرح فيلم Barbie بداية من يوم الأربعاء المقبل، الذى سيوافق 19 يوليو الجارى، في دور العرض المصرية، وذلك قبل يومين من طرح العمل في دور العرض الأمريكية، حيث سيصل في 21 يوليو الجارى.



Barbie

وتشير التوقعات الجديدة من The Hollywood Reporter إلى أنBarbie يمكن أن يحقق فى الأسبوع الافتتاحىبين 70 و 80 مليون دولار، وأشاد نقاد عالميون بفيلم Barbie المنتظر، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية"، من المقرر طرح الفيلم الجديد بدور العرض حول العالم يوم 21 يوليو الجارى، وستصل مدته إلى 114 دقيقة، على أن تقوم ببطولته النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، بعد العرض الصحفى لـ فيلم Barbie، حصل على التعليقات الإيجابية إلى حد كبير العمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من ScreenRant: " Barbie فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

أما أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.