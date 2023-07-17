شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات جيدة لفيلم الأنيميشن Elemental فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة Elemental الـ ربع مليار دولار في شهر، حيث وصلت إلى 263 مليون و 391 ألف دولار، منذ طرحه يوم 16 يونيو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل وصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة.

انقسمت إيرادات فيلم الأنيمشين Elemental بين 119 مليون و 189 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 144 مليونا و 202 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.

تم عرض فيلم الأنيميشن Elemental، لأول مرة في أبريل الماضي، وفي ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، لاقى استقبالًا جيدًا من قبل الجماهير لأسلوبه المميز، حيث تمكن الفيلم من أن يحصد إعجاب الجمهور بالفيلم، وكانت ردود الفعل علي وسائل التواصل الاجتماعية إيجابية بشكل عام، وأوصوا بمشاهدة الفيلم.

وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Elemental، خلال 109 دقائق فقط في إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معًا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي، ويقوم ببطولته صوتيا مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.