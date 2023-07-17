شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن "توتا" يقدم شخصية سوكا أبو حديدة إمبراطور التزوير في البعبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الفنان محمد عبد الرحمن توتا، يحصد النجاحات في دور العرض السينمائى، حيث يشارك في فيلمين أولهما فيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، والذى يعرض في جميع السينمات المصرية والعربية، محققاً أكثر من 30 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه في السينمات، وحصد توتا على إشادات واسعة من قبل الجمهور ورواد الفيلم والنقاد على دوره في العمل، الذى يقدم من خلاله شضخصية سوكا أبو حديدة "إمبراطور التزوير" في الفيلم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبد الوهاب.