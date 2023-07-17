الراقصة كاميليا تنافس صافيناز في وصلة رقص بالملابس الداخلية مع خالد يوسف

بيروت - ثريا شاهين - ألقت الشرطة المصرية القبض على الراقصة المصرية كاميليا، شبيهة الممثلة المصرية رانيا يوسف، ورابع بطلات أفلام المخرج المصري خالد يوسف الإباحية.

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قررت النيابة العامة في مصر حبس الراقصة كاميليا على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها لتورطها في القضية أفلام خالد يوسف الجنسية. ووجهت لها النيابة العامة عدة تهم من بينها، التحريض على الفسق والفجور، وممارسة أعمال منافية للآداب، بالظهور في فيديوهات جنسية مخلة.

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الراقصة كاميليا لا تزال مسجونة مثل منى فاروق، شيماء الحاج، منى الغضبان ورنا هويدي، ونقلت إلى سجن القناطر.

وبعد شهر من الفضيحة، انتشر فيديو لكاميليا ترقص بإثارة في منزل خالد يوسف وبالملابس الدخلية.