شاهد .. المشهورة السعودية مودل آش العتيبي تزلزل الأنترنت وتنافس سما المصري و صافيناز بوصلة رقص فاضحة ومثير وتبرز جسدها أمام الكاميرا

شكرا لاهتمامكم بخبر عن السعودية آش العتيبي تزلزل الأنترنت بوصلة رقص شرقي مثير وتبرز جسدها أمام الكاميرا بشكل فاضح ومُغري !! على موقع الخليج 365

عدن - ياسمين فواز - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعويدة ​مودل آش​ مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه برقصة مثيرة على أنغام أغنية خليجية.

وعبر المتابعون عن طريقة آش هذه، فقد بدت وهي تقوم بحركات إيحائية وجريئة، وهي ترتدي تنورة ضيقة جداً، وتوب فاضحة وكاشفة بشكل كامل عن منطقة الصدر، كما بدت آش وكأنها تقصد إبراز صدرها أمام الكاميرا حتى يراه الجمهور.

وكعادتها كانت قد شاركت آش الجمهور صورة أحدثت بلبلة في صفحتها الخاصة.

فإستعرضت آش صدرها بالصورة، إذ إرتدت توب برتقالية اللون متصلة من جهة الصدر، مع بنطال أسود اللون وبدا شعرها منسدلاً.

وأقفلت خاصية التعليقات حتى لا تتعرض للانتقادات.