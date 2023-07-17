شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية فى حياة حسين رياض.. فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين، ذكرى وفاة حسين رياض، حيث رحل عن عالمنا في 17 يوليو واسمه الحقيقى حسين محمد شفيق، و مازال الجمهور يتذكر أدواره المميزة التى قدمها عبر مشواره الفني

ولد حسين رياض فى حى السيدة زينب يوم 13 يناير 1897 من أب مصري وأم سورية، ، بدأ هوايته في التمثيل أثناء دراسته الثانوية فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبى، وظل يعمل بعدة فرق مسرحية فعمل مع فرقة الريحانى، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدى.

شارك حسين رياض في 320 فيلمًا سينمائيًا،و240 مسرحية، و150 مسلسلاً وتمثيلية إذاعية من أشهرها مسلسل لقط الأسود و50 مسلسلاً تلفزيونيًا أشهرها رئيس العصابة فى "الثقوب السوداء" والعمدة فى "هارب من الأيام"غنى أيضًا للأطفال العديد من الأغنيات منها أغنية "جدو يا جدو"كما قدم عدة أعمال مسرحية مع عدة فرق أهمها فرقة يوسف وهبى، وفاطمة رشدى، وفرقة الريحانى، ومنيرة المهدية، وعلى الكسار، وعكاشة

كرم كثيرا عن عدة أدوار قدمها لكن التكريم الأفضل بالنسبة له والذى كان يعتز به هو تكريم الرئيس جمال عبد الناصر له بوسام الفنون عام 1962، وحصل أيضا فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى السادس عشر على درع الريادة تكريما له فى ذكرى ميلاده المائة، تسلمته ابنته فاطمة حسين رياض.