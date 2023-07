شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تأجيل حفل الـ Emmys إلى نوفمبر أو يناير 2024؟.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن الترشيحات لجائزة Emmys لعام 2023، ومن من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز Primetime Emmy Awards الخامس والسبعين يوم الإثنين 18 سبتمبر المقبل في مسرح الطاووس في لوس أنجلوس.

ألا أنه نشر موقع Variety، إمكانية تأجيل الحفل إلى نوفمبر أو يناير بسبب الإضراب المستمر لكتاب هوليوود، ومع إنضمام نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) إلى WGA، سيتوقف جميع أحداث هوليوود الرئيسية مؤقتًا.

تم الإعلان عن ترشيحات الإيمي من قبل رئيس أكاديمية التلفزيون فرانك شيرما وإيفيت نيكول براون يوم الأربعاء الماضى 12 يوليو الجارى في بث مباشر، وحصد مسلسل Succession أكبر عدد من الترشيحات بإجمالي 27 ترشيحات، ليأتى في المركز الثانى مسلسل The Last Of Us مع 24 ترشيحًا.

كما حصل كل من مسلسلات The White Lotus (23) و Ted Lasso (22) و The Marvelous Mrs. Maisel (14) و The Bear (13) و Beef (13) على ترشيحات.

كما دخل مسلسل "Succession" التاريخ بعد ترشح 3 ممثليين رئيسيين، لجائزة أفضل ممثل أساسى فى مسلسل دراما بجوائز الإيمى لعام 2023، وهم الممثلون العالميون برايان كوكس وكيران كولكين وجيريمي سترونج.