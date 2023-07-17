شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للقضاء.. أشهر مجسدى شخصية "رجل العدل" فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل القضاة باليوم العالمى للقضاء الدولى، اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو، وتتسم مهنة القاضي بحالة من الوقار وهيبة كبيرة احتراما للقاضى باعتباره رمزاً للعدالة على الأرض، وسلطت السينما المصرية الضوء على هذه المهنة من خلال مشاهد قليلة في السينما وقت الجلسة او النطلق بالحكم ونبرز خلال هذا التقرير أبرز من قدم دور القاضي.

حمدى يوسف

يعتبر الفنان حمدى يوسف من أشهر الفنانين الذين قدموا شخصية "القاضي"، وأبرز دور له كان من خلال فيلم "الأفوكاتو" للنجم عادل إمام، وظهر حمدى يوسف وقتها في مشهد جمعه بالزعيم عادل إمام أثناء أدائه لدور المحامى الذى يترافع عن احد المتهمين، ليقوم حمدى يوسف بشكل كوميدى في حبس عادل إمام لتجاوزاته واهانته للمحكمة في كل مرافعاته.

نظيم شعراوى

اشتهر الفنان نظيم شعراوى أيضا بتجسيده دور "القاضي" اما الزعيم عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وجسد عادل إمام دور "سرحان عبد البصير" خلال المشهد دور الشاهد على قضية قتل جارته الراقصة، والذى كان مشهدا كوميديا تماما.

خالد صالح

كان ضمن النجوم البارعين الذين جسدوا دور القاضي في فيلم "محامى خلع" أثناء مداولته لجلسة الفنانة داليا البحيرى التي رفعت على زوجها قضية خلع وجسد دور المحامى الخاص بها النجم هانى رمزى، وهو المشهد الذى اشتهر بمقولة "أخاف ألا أقيم حدود الله".

عادل أدهم

قدم الفنان القدير الراحل عادل ادهم شخصية "القاضي" من خلال دوره في فيلم "رجل لهذا الزمان"، وتدور قصة الفيلم حول القبض على "دعبس" الذى يعمل ضمن عصابة كبيرة فى قضية مخدرات ويهدد بكشف اسرار العصابة، ويقع امام المستشار كمال المعروف بحزمه الشديد، فيقوم احد افراد العصابة الكبار بخطف بنت "القاضي" الذى سيحكم فى القضيه واخفائها كرهينة، مقابل اصدار الحكم ببراءة المتهم "دعبس"، ولكن القاضي لم يخالف ضميره ويصدر حكما بالسجن المؤبد على "دعبس"، وفى النهاية تتمكن الشرطة من الإفراج عن نجلته.

حسين رياض

جسد أيضا الفنان الراحل حسين رياض، شخصية القاضي من خلال دوره في فيلم "الدفاع" الذى جسد رئيس محكمة الجنايات، وهعو من بطلوة يوسف وهبى، أمينة رزق، أنور وجدى، بشارة وكيم، سراج منير، وهو من اخراج يوسف وهبى