شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية مريم من زوجته علياء بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق النجم أحمد سعد، بمولودته الثانية مريم من زوجته علياء، ونشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام في المستشفى وهو يحمل طفلته بعد ولادتها.

وكتب أحمد سعد على الفيديو، قائلا:"الحمد لله رزقني الله بمريم أحمد سعد، اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير".

يحيي الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا في تونس ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، يوم السبت الموافق 22 من يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

يُجدد النجم أحمد سعد تعاونه مع الملحن خالد سلطان للمرة الثانية في أغنية جديدة، تحمل اسم "الحلو يمشي"، انتهى من تسجيلها مؤخرًا، تمهيدًا لطرحها في موسم أغاني صيف 2023، عبر موقع يوتيوب، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "الحلو يمشي" لـ أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، ومن المقرر إطلاق حملة دعائية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة قبيل طرحها.

وطرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وقبل أغنية الفلوس، تصدر أحمد سعد تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.