شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي مع أبنائها فى مطار جون كيندي x نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثلة أنجلينا جولي وهي بكامل أناقتها في مطار جون كنيدي داخل مدينة نيويورك، حيث كانت مع أبناءها باكس ، 19 عامًا ، وزهرة ، 18 عامًا، وكانت ترتدي معطف أسود مميز مثلما وصف تقرير موقع الديلى ميل مؤخراً بشأن النجمة الشهيرة.



انجلينا جولى فى مطار جون كيندي

وذلك بعدما استحوذت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولى على ستوديو الفنان الأمريكى الراحل جان ميشيل باسيكيات لإقامة مشروعها "أتيليه جولى".

وستشغل الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار المساحة الواقعة في 57 شارع جريت جونز بالولايات المتحدة كجزء من عقد إيجار تجاري لمدة ثماني سنوات لمشروعها الإبداعي أتيليه جولي حسبما أكدت وكالة Meridian Capital Group العقارية وهو المكان الذى عاش فيه عمالقة الفن أندي وارهول وجان ميشيل باسكيات حيث عملا في عقار مانهاتن الذي تبلغ مساحته 6600 قدم مربع تمتد على ثلاثة طوابق.



انجلينا مع ابناءها

وقال خبير العقارات جون روش: "أرادت إنجلينا جولى الحفاظ على الفن القديم في المبنى والحفاظ على إحساس وروح الفنان باسكيات هذا في الفضاء".

واستأجر جان ميشيل باسكيات مساحة الطابق الثاني من الفنان الأمريكى الراحل أندى وارهول بعد وقت قصير من لقائهما لأول مرة بينما اشترى أندي وارهول المبنى في الأصل عام 1970.