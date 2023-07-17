دعاء مؤثر من أحمد سعد لـ مولودته الثانية مريم .. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - رُزق الفنان أحمد سعد بمولودته الثانية “مريم”، والتي نشر لها فيديو بعد ولادتها مباشرةً، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

أحمد سعد ودعاء مؤثر لمولودته الثانية مريم

نشر أحمد سعد لقطة مؤثرة لابنته مريم وهو يُكبّر في أذنها، داعيًا لها قائلاً:"الحمد لله رزقني الله ب ((مريم احمد سعد ))

اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير

أغنية اختياراتي أحمد سعد

ومن ناحية أخرى كان قد تصدّر احمد سعد قائمة الأكثر مشاهدة من خلال أغنية “اختياراتي”، والتي سجلت أكثر من 14 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع من طرحها، وتقول كلماتها"هو انا مكتوب على وشي .. تعالى اجرحني وامشي طب اكلم مين يلحقني .. واصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه انا مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه كل مرة تندهلي .. وترميني في حضن المصيبة.. المصيبه ليه مش فاتح تاني الباب .. دا انا كل مجايبي هباب وازاي انا هنت عليهم .. ودي خلقه يا ناس تتساب اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه اختياراتي مدمرة حيااااااتي .. اختياراتي مدمرة حياتي .. حياتي ليه مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه كل مرة تندهلي .. وترميني في حضن المصيبه ... المصيبه ليه

