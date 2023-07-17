رجال صنعوا التاريخ" بثقافة البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت عدة مواقع ثقافية بالبحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، تنوعت بين الجانب الثقافي والجانب الفني بخلاف الأنشطة الموجهة للأطفال، منها ورشة فنية "أشكال من الصلصال" ببيت ثقافة سفاجا مع للمدربة شيماء عمر، و التى دربت الأطفال على عمل أشكال جمالية متعدده لصنع أعمال متكاملة متنوعة من الصلصال.

وقدمت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية "رسم حر" للمدرب إبراهيم عبدالله قام فيها بتعليم الأطفال مبادئ الرسم مستخدم قلم رصاص وألوان خشب، كما عقدت مكتبة الطفل و الشباب بالقصير ورشة حكي بعنوان "رجال صنعوا التاريخ" تحدثت فيها عن المواقف والأعمال العظيمة لشخصيات كان لها أكبر الأثر في تغيير التاريخ وتطوره، كما كان لهم بصمة واضحة في جميع المجالات من أدبٍ، ورياضة، وعلوم.



وفى حديثه أكد عبدالهادى أحمد معلم أول بمعهد فتيات حلايب الأزهرى فى محاضرة

بعنوان "التدخين وآثاره السلبية" إن الفرد المدخن يعد أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، والآثار السلبيه للتدخين على المجتمع يسبب انخفاض من الإنتاج والفرد المدخن يقل انتاجه فى قطاع العمل وذلك لان التدخين يؤثر على صحه ونشاط الفرد، جاءت المحاضرة ضمن برنامج متنوع لفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن بدر.

واستمرارا لفعاليات الفرع التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، عرض قصر ثقافة الشلاتين لمجموعة من الأطفال فيلم "إشارة مرور" الفيلم من وحدة الرسوم المتحركة، و يتحدث عن السرعة و كسر الإشارة و الحزام و مثلث الاشارة، و اقام بيت ثقافة ام الحويطات ورشة حكي عن " سيدنا عمر بن عبدالعزيز " قدمها سعد أبو الفضل، وتحدث أنه خامس الخلفاء الراشدين، وطلب العلم على يد الصحابه وكبار التابعين حتى أصبح واحد من أكابر علماء عصره ولد فى المدينة المنورة وتوفى سنة ١٠١ هجريا بالقرب من مدينة معرة النعمان.

قصور الثقافة

قصور الثقافة