إيرانية تحقق حلمها مع Elemental.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت الممثلة الأمريكية من أصول إيرانية أومي شيلا أن تحقق حلمها بأن تكون أحد أبطال عالم بيكسار من خلال فيلم الرسوم المتحركة Elemental حيث جسدت شخصية Cinder عنصر النار التي تنتقل إلي مدينة العناصر بحثا عن حياة أفضل لابنتها "أمبر".

وأشارت أومي إنها قبل 45 عاما، كانت مثل شخصية أمبر الصغيرة في الفيلم، حيث هربت من الإضطرابات في بلدها الأصلي أيران إلي لوس أنجلوس مع والدتها ووالدها اللذان ضحيا بكلشئ من أجل مستقبلها، وأضافت أنها لطالما حلمت بالتمثيل في فيلم لشركة بيكسار علي مدي العقود الثلاثة الماضية، وعندما تلقت مكالمة تليفونية منهم لتجد أنهم يطلبون منها أن تروي قصة قريبة جدا من قصة حياتها الحقيقية، فلقد تخلت عائلاتنا عن الكثير من أجل الحصول علي حياة أفضل، مما يحملنا جميعا عبئا وشعورا بالذنب وحزنا عميقا".

وأكدت "إن لشخصية إمبر تأثير كبير لدي، فلديها مثل هذا الثقل على كتفيها، وأعتقد أن هذا ما يشعر به جميع أطفال المهاجرين، بالإضافة إلي ما عانت منه إمبر من مشاكل الصحة العقلية التي لا تستطيع تحديدها، إلى أن تساعدها فرصة لقائها مع وايد على اكتشاف أنها كانت تعيش أحلام والديها من أجلها، دون التفكير أبدًا في ما تريده حقًا، في حياة Cinder، كانت أومي على الجانب الآخر من هذا النضال لأول مرة في حياتها، حيث لعبت دورًا بديلًا لكل من والدة المخرج الكوري الأمريكي بيتر سون ووالدتها.

واضافت أومي "لقد ساعدني بالتأكيد على فهم ما مر به والداي، في الوقت نفسه، وكان لدي دائمًا حب عميق لهم لدرجة أنني كنت في مكانهم، من الناحية العاطفية كنت دائمًا أراقب، وأرى ما كانوا يمرون به، وأمر بالكثير معهم".

الفيلم تدور أحداثه في إطار من المغامرات والكوميديا، يتناول العمل قصة إمبر وويد، واللذان يعيشان في مدينة يتكون سكانها من العناصر الأربعة (الماء والهواء والأرض والنار)، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سوهان وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أورا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، ويعرض في مصر في سين سينما وسينما صن سيتي وبريمير أمريكا، وبوينت 90، وسان سيتفانو مول وكايرو فيستفال وڤوكس سيتي سنتر ألماظة وڤوكس مول مصر وجولف سيتي، ومدينتي، وسينما سي سينما أرابيلا.