فن ومشاهير

غلق باب التقدم لـ منطلق الجونة السينمائي 2023

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان الجونة عن انتهاء فترة التقديم للنسخة السادسة من منطلق الجونة السينمائي، برنامج المهرجان المخصص لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلة التطوير.

فعاليات منطلق الجونة السينمائي 2023

يقام منطلق الجونة السينمائي خلال الدورة السادسة للمهرجان في الفترة بين 12 و20 أكتوبر المقبل. منطلق الجونة استقبل 113 مشروعًا لأفلام روائية ووثائقية طويلة في مرحلة التطوير، وهو رقم قياسي لعدد المشروعات المتقدمة لأي نسخة من نسخ المهرجان.

 سيتم من بينها اختيار المشروعات التي ستشارك في المنطلق وتتنافس على جوائزه، بجانب ما يوفره المنطلق للمشروعات وأصحابها من فرص للتطوير والتعلم وإيجاد شراكات فنية ومالية. 

 

هذا ويستمر المنطلق في استقبال الأفلام قيد الإنجاز في مراحل ما بعد الإنتاج حتى يوم 1 أغسطس المقبل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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