أسماء حمزة.. من التلحين سرًا إلى احتفاء جوجل

ياسر رشاد - القاهرة - أسماء حمزة، من أوائل العازفات اللاتي احترفن مجال الموسيقى والتلحين، وعلى المستوى السوداني هي أول عازفة عود سودانية، وسجلت في قائمة الألحان التاريخية أكثر من 90 عملًا موسيقيًا.

أسماء حمزة من التلحين سرًا إلى أول عازفة عود سودانية

كانت الصافرة الأولى لمشوار أسماء حمزة الموسيقي عام 1948، العام الذي شهد أول عزف للعود لها، وكان والدها هو الداعم الرئيسي والوحيد لها، خاصةً أنه كان من غير المقبول انضمام النساء حينذاك في مجال الموسيقى والغناء.

تصدرت صورة أسماء حمزة محرك البحث الشهير جوجل احتفاءً بمشوارها الموسيقي الاستثنائي، حيث قام بتصويرها وهي ممسكة بالعود التي طالما أحبته وأبدعت على أوتاره بجانب نوتة موسيقية.

كيف أصبحت سماء حمزة ملكة العود

خطت أسماء حمزة أولى خطواتها اللحنية بشكل رسمي عام 1946، وكانت من أولى السيدات اللاتي تم الاعتراف بهم رسميًا في تدريب العزف على العود.

كانت أول أغنية قامت بتلحينها أسماء حمزة “ياعيوني” من ديوان “الملاح التائه”، للشاعر المصري الشهير محمود طه 1956.

أسماء حمزة من مواليد 11 ديسمبر عام 1936 في حلفاية الملوك في السودان وهي وحيدة والديها ولها بنت وحيدة تدعى وفاق أنجبت لها حفيدتين.

تمنت أسماء حمزة أن تصبح مغنية، لكن مرض أحبالها الصوتية حال دون ذلك، ودعمها والدها في طريق التلحين لما رأى فيها من مواهب موسيقية مميزة.

تأثرت أسماء حمزة بالخط الموسيقي والغنائي لكوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ومن الذين تتلمذوا على يديها هو العازف السوداني الشهير بشير عباس.

كانت أغنية الزمن الطيب هو أول عمل اشتهرت به أسماء حمزة كملحنة، للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي، وغنتها المطربة سمية حسن.

رحلت أسماء حمزة عن دنيانا في 2018، بعد قائمة موسيقية ضخمة ضمت أكثر من 90 عملًا، أكدت بها أن النساء قادرات على الإبداع في أي مجال مهما كانت صعوبته، ويجب أن تترك بصمتها باستثنائية وتفرد عن غيرها متى توفرت مقومات الإبداع والتطور والعمل على تحسين الذات.