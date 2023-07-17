أغاني صيف 2023|ثنائيات مصرية وخليجية تحدث للمرة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الساحة الغنائية خلال الفترة الحالية انتعاشة سمعية وبصرية عربيًا وعالميًا، بجانب عدد من الثنائيات الفريدة من نوعها والتي تحدث للمرة الاولى في العالم العربي.

ديو أحمد سعد وروبي “ياليالي”

أبرز تلك الثائيات الغنائية التي تم الغعلان عنها حديثا، هما"الديو الغنائي بين الفنان أحمد سعد والفنانة روبي، الذي حمل عنوان “ياليالي” والمقرر طرحها بطريقة الفيديو كليب غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أحمد سعد وروبي

ديو أصالة وماجد لمهندس “الحب الأبدي”

وفي سياق متصل وعلى المستوى الخليجي، تجتمع الفنانة أصالة مع الفنان ماجد المهندس للمرة الاولى في أغنية “الحب الأبدي".

تحمل الثنائية الغنائية بين أصالة والمهندس طابع رومانسي، من كلمات حسن فائق، ألحان محمود الخيامي، توزيع مدحت خميس.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية ماعرفتك، التي تخطت حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها"ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه .. كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول .. لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه

