شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والان مع تفاصيل الخبر
وتكونت اللجنة من الدكتورة نجوى عانوس ( رئيسا)، وعضوية كل من : الناقد محمد الروبي، والدكتورة رانيا يحيى، ومقرر اللجنة خالد الطويلة، وتقدم للتسابق حوالي (23 ) مقالا نقديا، و( 12 ) بحثا تطبيقيا، بعد استبعاد الغير مطابق للشروط .
المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.
يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء السبت الموافق 22 يوليو، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم : المخرج الكبير خالد جلال، والفنانين نضال الشافعي، وطارق عبد العزيز ، وايهاب فهمي، والكاتب وليد يوسف والمخرج اسلام إمام .
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